El partido entre Oriente Petrolero y GV San José, disputado en el estadio Real Santa Cruz, por la jornada 28 del fútbol boliviano, terminó marcado por un episodio de violencia que volvió a encender las alarmas en el fútbol boliviano. Durante el segundo tiempo, un jugador del plantel orienteño se acercó a un futbolista de GV San José que estaba siendo retirado en camilla y lo agredió sin justificación.

Las imágenes registradas muestran el momento en que un jugador de GV San José abandona el campo de juego en el carrito camillero tras una supuesta lesión. Sin embargo, los futbolistas de Oriente Petrolero interpretaron la acción como una maniobra para perder tiempo y asegurar el 2-0 que mantenían a su favor. Esa percepción desató la reacción inmediata de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico albiverde, lo que provocó la llegada de futbolistas del equipo rival y generó un descontrol total.

En medio del tumulto se observaron empujones, golpes y palmadas al rostro, situación que obligó al árbitro a expulsar a cinco involucrados. La intensidad del conflicto escaló a tal punto que la Policía tuvo que intervenir y utilizar agentes químicos para dispersar a los protagonistas y restablecer el orden dentro del estadio Real Santa Cruz.

El acto generó fuertes críticas por parte de aficionados y analistas deportivos, quienes cuestionaron la conducta de los implicados y la falta de control en el desarrollo del encuentro. Se prevé que el caso llegue a la instancia disciplinaria correspondiente y que los protagonistas enfrenten sanciones por la agresión registrada.

El incidente suma un nuevo capítulo a las discusiones sobre seguridad, conducta deportiva y el rol de los clubes en la prevención de actos de violencia dentro del campo de juego.

