Víctor Muriel y Jhoselyn Camargo ganaron la media maratón de Cotoca

La 45ª edición del Medio Maratón de Cotoca tuvo este domingo una jornada de alto nivel competitivo, donde Josué Víctor Muriel volvió a destacar en la categoría masculina. El cochabambino, que defiende a Santa Cruz desde hace ocho años, cruzó la meta en 1:08:35, asegurando un nuevo triunfo tras su victoria en 2024, aunque sin superar su récord personal.

En el podio masculino lo acompañaron Futh Modro Achacollo, de La Paz, con 1:10:40, y el orureño Iver Apaza Santos, quien finalizó tercero con 1:11:01.

Por su parte, la competencia femenina mostró a Jhoselyn Camargo como la atleta más rápida, completando los 21 kilómetros en 1:19:02. Vanessa Zapata y Gabriela Mamani ocuparon el segundo y tercer lugar con tiempos de 1:22:51 y 1:22:58, respectivamente.

El recorrido, que partió desde Santa Cruz de la Sierra y culminó en el Santuario cotoqueño, volvió a reunir a corredores de distintas regiones del país, consolidando al Medio Maratón de Cotoca como una de las pruebas pedestres más importantes de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play