Víctor Muriel y Jhoselyn Camargo ganaron la media maratón de Cotoca

Los atletas bolivianos se impusieron en la competencia de 21 kilómetros que unió Santa Cruz con el Santuario cotoqueño. 

Martin Suarez Vargas

07/12/2025 19:09

Izquierda: Victor Muriel. Derecha: Jhoselyn Camargo. Foto: Internet.
Cotoca, Santa Cruz.

La 45ª edición del Medio Maratón de Cotoca tuvo este domingo una jornada de alto nivel competitivo, donde Josué Víctor Muriel volvió a destacar en la categoría masculina. El cochabambino, que defiende a Santa Cruz desde hace ocho años, cruzó la meta en 1:08:35, asegurando un nuevo triunfo tras su victoria en 2024, aunque sin superar su récord personal.

En el podio masculino lo acompañaron Futh Modro Achacollo, de La Paz, con 1:10:40, y el orureño Iver Apaza Santos, quien finalizó tercero con 1:11:01.

Por su parte, la competencia femenina mostró a Jhoselyn Camargo como la atleta más rápida, completando los 21 kilómetros en 1:19:02. Vanessa Zapata y Gabriela Mamani ocuparon el segundo y tercer lugar con tiempos de 1:22:51 y 1:22:58, respectivamente.

El recorrido, que partió desde Santa Cruz de la Sierra y culminó en el Santuario cotoqueño, volvió a reunir a corredores de distintas regiones del país, consolidando al Medio Maratón de Cotoca como una de las pruebas pedestres más importantes de Bolivia.

