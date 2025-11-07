“Decisión personal”: la FAB se pronuncia sobre las renuncias de Garibay y Camargo a los Juegos Bolivarianos

La Federación Atlética de Bolivia (FAB) explicó desde su punto de vista que, las renuncias de los fondistas Jhoselyn Camargo, Héctor Garibay y Rubén Arando, se deben únicamente a decisiones personales y no a una falta de respaldo institucional. En el comunicado se remarca que “esta decisión es personal y no tiene ninguna relación con el accionar de la FAB, que junto con las asociaciones hizo los mayores esfuerzos para financiar el viaje de toda la delegación”.

La institución recordó que recibió un número limitado de cupos por parte del Comité Olímpico Boliviano (COB), lo que obligó a buscar soluciones conjuntas.

“La FAB recibió solo 12 plazas para atletas y dos oficiales de parte del Comité Olímpico Boliviano para asistir a los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, pese a que se contaba con 21 atletas que lograron su clasificación por marca mínima.”

Frente a esa situación, la Federación decidió que todos los deportistas clasificados debían participar y que las asociaciones departamentales ayudarían a cubrir los costos.

“La FAB en Asamblea General determinó que todos los atletas deberían asistir al evento y para conseguirlo se realizaría una labor conjunta entre asociaciones y Federación para financiar la participación de todo el equipo sin distinción alguna.”

Además, se destacó el compromiso económico de las asociaciones y del Servicio Departamental de Deportes de Oruro.

“Tanto la Federación como las asociaciones comprometieron aportes de manera proporcional al número de atletas clasificados. Incluso se nos informó la mañana de este jueves que el Servicio Departamental de Deportes (SDD) de Oruro manifestó su predisposición de apoyar a sus atletas en caso de ser necesario, con lo que la participación de los 21 atletas y oficiales estaba garantizada.”

Pese a ese esfuerzo, la FAB manifestó su sorpresa por la renuncia de los dos principales fondistas del país.

“De manera sorpresiva, los atletas Héctor Garibay y Jhoselyn Camargo, a pesar de que hace unas semanas comunicaron por escrito su aceptación a formar parte del equipo, este jueves informaron su renuncia a su participación en los Juegos.”

El comunicado también hizo referencia a una falta cometida por ambos antes de la competencia, aunque la Federación decidió no sancionarlos.

“Pese a que ambos atletas incurrieron en una falta reglamentaria al participar fuera de Bolivia, sin contar con la autorización de la Federación, ninguno fue sancionado, ya que en este caso ameritaba desafectarlos de la selección.”

Según la FAB, esa infracción se produjo al correr recientemente una maratón en Perú.

“Ambos atletas rompieron una norma básica de preparación, corrieron una maratón en Huancayo el pasado domingo 26 de octubre, es decir, a menos de un mes de un evento tan importante como la maratón de los Juegos Bolivarianos.”

Pese a ese antecedente, la institución decidió mantenerlos en el equipo, pero los atletas finalmente optaron por renunciar. }

“La FAB decidió mantenerlos en el equipo, tanto Garibay como Camargo determinaron renunciar a su participación, aduciendo que no se beneficiarían con las becas olímpicas, cuando el COB no anunció oficialmente la nómina.”

La Federación también aclaró que ambos deportistas ya son beneficiarios de apoyo económico estatal.

“Los dos atletas son beneficiarios de la beca del Viceministerio de Deportes, con el que cada mes les entregan 17.500 bolivianos.”

Sobre Rubén Arando, se precisó que su renuncia se debió a la falta de respaldo económico de la Asociación Paceña.

“Aunque compitió por La Paz, no está afiliado a la Asociación paceña, por lo tanto, esta determinó no brindar el apoyo económico para él. Por esta razón, el fondista anunció que tampoco será parte del equipo en Lima–Ayacucho 2025.”

Asimismo, la FAB informó que David Ninavia no podrá asistir a los Juegos debido a una lesión.

“El fondista David Ninavia no será parte del equipo, por una lesión que le impedirá llegar en sus mejores condiciones a los Juegos.”

AQUÍ EL COMUNICADO COMPLETO DE LA FAB:

La Federación concluyó destacando el respaldo de las asociaciones que siguen comprometidas con el equipo nacional. “Las asociaciones de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro y Tarija garantizaron su aporte para financiar una parte del viaje de sus atletas a los Juegos Bolivarianos.”, indicaron.

Mira la programación en Red Uno Play