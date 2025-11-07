¡Ayúdennos! Una familia lo perdió todo en un incendio y ahora duermen bajo un plástico

Una familia de Santa Cruz quedó a la intemperie después de que un incendio consumiera por completo su vivienda, dejándolos sin ropa, camas, utensilios básicos y hasta sin las herramientas de trabajo con las que se sostenían económicamente. Desde anoche, duermen en el suelo bajo una carpa improvisada mientras esperan ayuda de la población.

Amaiza Molina Coca, una de las afectadas, relató entre lágrimas la difícil situación que atraviesan.

“Tuvimos un incendio que se nos quemó todo, no quedó nada. No tenemos cama, no tenemos ropa, no tenemos nada. La herramienta de trabajo de mi esposo también se quemó, su máquina engrosadora, con eso vivíamos. Ahora no tenemos ni cómo trabajar”.

Mientras muestran los restos calcinados de lo que hasta hace unas horas era su hogar, la familia señala que pasarán la noche sobre la tierra, cubiertos solo con un hule para protegerse en caso de lluvia.

“Las noches las vamos a pasar aquí nomás. Mi esposo está improvisando un techito con carpa, hasta que se pueda tener algo. Todo se ha perdido: la cocina, las camas, la ropa, absolutamente todo”, lamentó Amaiza.

Además del techo, la familia tiene niños y nietos que también quedaron sin ropa y sin abrigo. “Vamos a quedar en la intemperie. Está viniendo mal tiempo y no sabemos cómo nos va a agarrar la lluvia. Yo le pediría a la población que nos pueda colaborar con lo que sea, porque no tenemos nada”.

La familia necesita de manera urgente: Ropa (para adultos y niños), cama, colchones y frazadas, utensilios de cocina, alimentos, material de construcción, herramientas de trabajo

Para cualquier ayuda, comunicarse al número: 72689593





Mira la programación en Red Uno Play