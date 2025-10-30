TEMAS DE HOY:
Tragedia en Morochata

Policial

Tragedia en Morochata: Otorgan detención domiciliaria a chofer del bus

El chofer del bus que se embarrancó en Morochata, dejando 17 muertos, recibió detención domiciliaria pese a no tener licencia, SOAT ni inspección técnica vigente. La decisión judicial generó rechazo e indignación entre los familiares de las víctimas.

Ligia Portillo

30/10/2025 7:19

Tragedia en Morochata: Dieron detención domiciliaria a chófer del bus. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La justicia otorgó detención domiciliaria al chofer del bus que se embarrancó en la carretera a Morochata, tragedia que dejó 17 personas fallecidas y varios heridos.

El conductor, que no tenía licencia de conducir, tampoco contaba con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y manejaba un vehículo que no pasaba la Inspección Técnica Vehicular desde hace ocho años. Aun así, la justicia le permitió defenderse en libertad, bajo el argumento de que solo sufrió heridas leves.

La jueza determinó que el acusado deberá pagar una fianza de 25 mil bolivianos, presentarse semanalmente ante las autoridades y no abandonar su domicilio mientras dure la investigación.

El hombre fue dado de alta del hospital al mediodía y trasladado hasta Morochata, donde se desarrolló su audiencia de medidas cautelares. Está acusado de homicidio en accidente de tránsito seguido de lesiones graves y gravísimas.

La Fiscalía investiga además si el motorizado fue transformado de camión a bus sin autorización, tras solicitar informes a la Aduana Nacional.

Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen que se revoque la medida y se imponga detención preventiva en un penal, calificando la resolución judicial como “una burla para los muertos”.

 

