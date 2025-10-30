TEMAS DE HOY:
Santa Cruz: Denuncian agresión contra dos niños de 5 y 7 años; investigan al padre

Los menores fueron trasladados desde la casa de su padre hasta un hospital. La Defensoría y la Policía investigan el hecho.

Ligia Portillo

30/10/2025 6:56

Santa Cruz: Dos niños de 5 y 7 años habrían sido agredidos, investigan al padre. Foto: QNMP

Una alarmante denuncia movilizó anoche a la Policía y a la Defensoría de la Niñez en el municipio de La Guardia, donde dos menores de 5 y 7 años fueron trasladados de emergencia a un hospital tras presentar golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con información extraoficial, los niños se encontraban en el domicilio de su padre cuando habrían sufrido las agresiones. Los vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió la intervención inmediata de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que ahora evalúa el origen de las lesiones y busca determinar si fueron provocadas y por quién.

“La prioridad es proteger la integridad física y emocional de los menores”, informó una autoridad de la Defensoría, que evitó dar más detalles mientras se espera un informe médico oficial sobre su estado de salud.

La Policía continúa realizando investigaciones en el lugar y no se descarta que se tomen declaraciones al padre u otras personas que estaban en el domicilio al momento de los hechos.

El caso ha generado gran preocupación en la población y en las autoridades locales, que esperan esclarecer las circunstancias de esta presunta agresión infantil.

 

