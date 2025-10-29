Consternación tras el atropello de una trabajadora de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), ocurrido a las 3:29 de la madrugada del pasado viernes. Según informes, el conductor intentó adelantar a otro vehículo y embistió a la funcionaria, dejándola gravemente herida antes de huir del lugar sin prestarle auxilio.

El gerente de EMSA, Franz Knaudt, lamentó profundamente el incidente y pidió a la ciudadanía respetar el trabajo de los funcionarios nocturnos, quienes cumplen su labor con reflectivos y todas las medidas de seguridad. “Muy lamentable. Recomendamos a todos los choferes, especialmente los que conducen de noche, que tengan precaución. Lamentablemente, no falta una persona irresponsable”, señaló Knaudt.

Desde la alcaldía, anunciaron que se seguirán todos los procedimientos legales para sancionar al responsable del atropello. Knaudt enfatizó que la prioridad es proteger a los trabajadores de EMSA, quienes ponen en riesgo su vida al limpiar las calles de la ciudad. “Que nos ayuden a cuidar a nuestras trabajadoras. Están al servicio de todos los cochabambinos y merecen respeto”, expresó.

VIDEO: Cámaras captan el atropello a una trabajadora de EMSA en Cochabamba. Foto: Red Uno

Por su parte, la Unidad de Tránsito de Cochabamba informó que ya se han recopilado imágenes de cámaras de vigilancia y se está avanzando en la investigación para dar con el paradero del conductor. Se le hace un llamado para que se entregue voluntariamente y así no agrave su situación jurídica.

El coronel José Luis Chaín, de la unidad de tránsito, explicó: “Decirle a la persona que protagonizó este hecho que se presente hasta mañana en la división de investigaciones especiales para solucionar este problema. De lo contrario, su situación jurídica se agravará. Tenemos bastantes avances en la investigación y es mejor que se entregue”.

Mientras tanto, la trabajadora atropellada se encuentra hospitalizada, recibiendo atención médica, y EMSA mantiene coordinación con su familia para brindar el apoyo necesario durante su recuperación.

La búsqueda del responsable continúa, mientras la ciudad reflexiona sobre la importancia de respetar y proteger a quienes mantienen limpias nuestras calles.

