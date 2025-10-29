Un camión terminó volcado en una carretera del municipio de Chulumani, en el departamento de La Paz, luego de quedar atrapado en medio del lodo.

El hecho ocurrió mientras el conductor intentaba maniobrar por un tramo cubierto de barro, afectado por las lluvias constantes que se registran en la región.

VIDEO: Camión volcó al quedar atrapado en el lodo en una carretera de Chulumani. Foto: RR.SS.

Según testigos, el chofer realizó varios intentos para sacar el vehículo del lodazal, pero una de las llantas quedó completamente hundida. En el momento en que el camión trató de retroceder, perdió estabilidad y se volcó a un costado de la vía.

El camino se encontraba resbaladizo debido a las precipitaciones persistentes, lo que complicó las labores de rescate y recuperación del vehículo. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el accidente dejó en evidencia el precario estado de las carreteras interprovinciales durante la temporada de lluvias.

Mira el video:

