Bus de la tragedia en Morochata era modificado: la Policía investiga si la placa era falsa

La tragedia de Morochata sigue destapando irregularidades alarmantes. La Policía espera el informe técnico del vehículo siniestrado, ante serias sospechas de que el número de placa no corresponde al chasis y que el motorizado habría sido modificado ilegalmente para el transporte de pasajeros.

“Se ha nombrado una comisión bajo requerimiento fiscal para verificar el número de chasis del vehículo que quedó totalmente destrozado en el embarrancamiento, con el fin de determinar si la placa correspondía realmente al bus”, informó el comandante regional del Valle Bajo, Roger Costas.

Según los primeros informes, el vehículo figura en los registros como un camión Nissan Condor, y no como un bus interprovincial. “Sí se ha verificado que este vehículo, que era un camión, ha sido modificado para transporte de pasajeros”, precisó Costas.

Además, el motorizado no contaba con SOAT vigente, y el conductor —que ahora se encuentra bajo custodia policial— no tenía licencia de conducir. El hombre enfrenta cargos por homicidio en accidente de tránsito y lesiones graves y leves, y se encuentra a la espera de su audiencia cautelar.

“El conductor indicó que el vehículo sería propiedad de su madre, pero hasta el momento ella no se ha presentado. Será citada e identificada dentro del proceso de investigación”, añadió el jefe policial.

Mientras las familias de las 17 víctimas exigen justicia y respuestas, las autoridades buscan esclarecer no solo las causas del siniestro, sino también cómo un camión modificado, sin documentos ni seguros, logró circular transportando pasajeros por una de las rutas más peligrosas del país.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play