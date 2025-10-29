Cochabamba: Bomberos rescatan a una mujer y un gato de voraz incendio

Una emergencia movilizó la mañana de este miércoles a la Unidad de Bomberos de Cochabamba, tras reportarse un incendio estructural en un edificio ubicado en la avenida Papa Paulo, casi Gabriel Moreno. El fuego se concentró principalmente en el segundo piso del inmueble y generó alarma entre los vecinos.

El capitán Juan Pablo Escobar, de Bomberos, informó que gracias a la rápida intervención del personal de emergencia no se registraron víctimas fatales, aunque una mujer de aproximadamente 60 años fue auxiliada por haber inhalado monóxido de carbono.

“Agradecemos a Dios que no hubo víctimas fatales, solo daños materiales. Se logró rescatar también a un gato que dábamos por perdido”, declaró el capitán Escobar.

Cochabamba: Bomberos rescataron a una mujer y un gato de un voraz incendio. Foto: Fernando Aguilar

Los bomberos trabajaron intensamente para enfriar la estructura y evitar la propagación del fuego hacia otros ambientes. El siniestro dejó severos daños materiales en el segundo piso del edificio.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, y se espera el informe oficial que será emitido por la unidad especializada de Bomberos en las próximas horas.

El heroico rescate del felino y la rápida respuesta de los equipos de emergencia evitaron que la tragedia sea mayor.

