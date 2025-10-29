¡Pesadilla que se repite! Asesinó a una hermana el 2014 y ahora lo investigan por la desaparición de la otra (Video)

Un hecho estremecedor sacude a Cochabamba. La Policía aprehendió a Luis Edgar Cabezas Condori, de 39 años, por la desaparición de su pareja, Benita Silvia Quispe, ocurrida el pasado 17 de junio. La mujer no da señales de vida desde hace más de cuatro meses, y las autoridades investigan el caso como presunto feminicidio.

El caso ha causado conmoción no solo por la desaparición, sino por los antecedentes criminales del acusado. Cabezas ya fue sentenciado, en 2014, a 30 años de prisión por el asesinato de Ana María Quispe, hermana de Benita, y por la desaparición del hijo de tres años de la víctima, quien hasta hoy no es encontrado.

A pesar de la condena, el sujeto sólo pasó cuatro meses en prisión, luego de que su entonces pareja, Benita —hoy desaparecida—, vendiera bienes familiares para pagar abogados y lograr su libertad.

Según el testimonio de la hermana menor de las víctimas, el acusado mostró múltiples contradicciones sobre el paradero de Benita. “Él nos dijo que mi hermana había viajado a Oruro por negocios, pero nunca mostró un pasaje ni una prueba. Solo decía que era información confidencial”, relató entre lágrimas.

La denunciante también contó que el último contacto que tuvo con Benita fue el 16 de junio, cuando hablaron por teléfono. “Esa noche ella lloraba, me dijo que se había enterado de muchas cosas sobre él. Me pidió vernos al día siguiente, pero desde entonces nunca más volvió a contestar”, recordó.

Durante semanas, el acusado pidió a la familia que no hiciera denuncia alguna, asegurando que “Benita iba a aparecer”. Sin embargo, la angustia creció y finalmente la hermana menor acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La abogada de la familia, Aidé Carachi, confirmó que el caso inicialmente fue abierto por trata y tráfico de personas, pero, tras nuevos indicios, la investigación cambió a feminicidio. “Presumimos que él le ha hecho algo a mi hermana. No sabemos nada de ella, y ya son cuatro meses que la buscamos. Temo por mi vida, porque él tiene influencias y dinero, y nosotros no tenemos nada”, expresó la denunciante, quien pidió protección a las autoridades.

El caso también revive una herida abierta, el asesinato de Ana María Quispe, cometido hace más de una década. Su cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza, pero nunca se encontró al hijo de tres años que estaba con ella. Hoy, ese niño tendría 15 años, pero sigue desaparecido.

Luis Edgar Cabezas fue trasladado a celdas policiales y aguarda su audiencia de medidas cautelares. La familia exige que esta vez no vuelva a quedar en libertad y que el caso de Benita no quede impune como el de su hermana Ana María.

Estremecedor video:

