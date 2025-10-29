TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Monos de “laboratorio” escapan tras vuelco de camión y desatan alerta en EE.UU.

Varios monos de laboratorio escaparon este martes de sus jaulas después de que el camión que los transportaba volcara en una carretera del estado de Misisipi, en EE.UU.

Ligia Portillo

29/10/2025 8:33

VIDEO: Monos de “laboratorio” escapan tras vuelco de camión y desatan alerta en EE.UU.. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Un inusual y preocupante accidente se registró este martes en el estado de Mississippi, Estados Unidos, cuando un camión que transportaba varios monos de laboratorio volcó sobre la autopista I-59, cerca de la localidad de Heidelberg.

De acuerdo con los primeros reportes, los animales —de la especie macaco rhesuspertenecían a un centro de investigación de la Universidad de Tulane. Tras el siniestro, varios de ellos lograron escapar de las jaulas, lo que provocó un amplio operativo de emergencia debido a que, en un inicio, se informó que podrían estar infectados con hepatitis C, herpes y COVID-19.

 

Las autoridades locales advirtieron a la población no acercarse a los primates, considerados “agresivos con los humanos”, y solicitaron reportar cualquier avistamiento. La Policía confirmó posteriormente que la mayoría de los animales fueron localizados y sacrificados por motivos de seguridad; sin embargo, uno de ellos sigue desaparecido.

Horas más tarde, el centro biomédico de la Universidad de Tulane aclaró que los monos no representaban ningún riesgo biológico, ya que no estaban infectados con ningún virus peligroso, contradiciendo así las versiones iniciales.

Aun con la aclaración oficial, el accidente generó preocupación y confusión entre los residentes, además de interrogantes sobre el manejo y transporte de animales destinados a la investigación científica.

 

