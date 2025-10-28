TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Una grúa se llevó su camioneta y se desquitaron con el portón de una veterinaria

Dos hombres reaccionaron con violencia luego de que su vehículo fuera retirado por una grúa en Morelia, Michoacán (México). El hecho fue captado en video y generó indignación en redes sociales.

Ligia Portillo

28/10/2025 12:44

VIDEO: Una grúa se llevó su camioneta y se desquitaron con el portón de una veterinaria. Foto: Captura de pantalla
México

Escuchar esta nota

Un insólito episodio de furia urbana se registró en Morelia, Michoacán, cuando dos individuos regresaron a una veterinaria y encontraron que su camioneta había sido retirada por una grúa. El vehículo había sido remolcado por obstruir la salida del establecimiento durante una emergencia.

Lejos de reconocer su falta, los hombres descargaron su enojo contra el portón del local, propinándole fuertes patadas y gritos, según se observa en un video que rápidamente se volvió viral.

Según testigos, el vehículo fue removido porque bloqueaba la salida justo cuando el personal de la veterinaria intentaba trasladar a un animal en estado crítico. En la grabación, se escucha a los agresores reclamar con furia y golpear la puerta metálica, sin notar el señalamiento de “no estacionar” claramente visible en el lugar.

Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, donde los usuarios reprobaron el comportamiento de los sujetos y exigieron sanciones. Autoridades locales no descartan iniciar acciones por daños a la propiedad.

Mira el video:

 

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

