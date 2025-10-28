VIDEO: Una grúa se llevó su camioneta y se desquitaron con el portón de una veterinaria

Un insólito episodio de furia urbana se registró en Morelia, Michoacán, cuando dos individuos regresaron a una veterinaria y encontraron que su camioneta había sido retirada por una grúa. El vehículo había sido remolcado por obstruir la salida del establecimiento durante una emergencia.

Lejos de reconocer su falta, los hombres descargaron su enojo contra el portón del local, propinándole fuertes patadas y gritos, según se observa en un video que rápidamente se volvió viral.

Según testigos, el vehículo fue removido porque bloqueaba la salida justo cuando el personal de la veterinaria intentaba trasladar a un animal en estado crítico. En la grabación, se escucha a los agresores reclamar con furia y golpear la puerta metálica, sin notar el señalamiento de “no estacionar” claramente visible en el lugar.

Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, donde los usuarios reprobaron el comportamiento de los sujetos y exigieron sanciones. Autoridades locales no descartan iniciar acciones por daños a la propiedad.

Mira el video:

