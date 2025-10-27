¡Espantoso! Mujer desenterró a su esposo para “cuidarlo” y beber junto a su ataúd (Video)

Un episodio insólito y perturbador sacudió a la comunidad de Landázuri el pasado 22 de octubre de 2025. Una mujer fue sorprendida sacando del cementerio municipal Sagrado Corazón, Landázuri, Santander (Colombia), el cuerpo de su esposo, Diego Expedito Moreno Rojas, fallecido meses atrás, para bañarlo, cambiarle la ropa y colocarle veladoras y cervezas sobre el ataúd.

El hecho ocurrió mientras el sepulturero del lugar estaba ausente por una incapacidad. Cuando este regresó, grabó la escena y confrontó a la mujer, quien afirmó no temer por las consecuencias legales de sus acciones: "Así me cueste la vida, ¿oyó? No me importa, así me cueste la vida", aseguró.

Durante el incidente, la mujer incluso habló directamente con el difunto, prometiéndole mejorar sus condiciones de sepultura: "Voy a comprarle uno mejor. ¿Sabes qué, papacito? Le voy a comprar uno mejor", expresó entre lágrimas mientras consumía alcohol y fumaba un cigarrillo al lado del ataúd.

El sepulturero recordó a la mujer que lo que estaba haciendo constituye un delito según la normativa colombiana, pero ella se negó a retirarse voluntariamente, permaneciendo en el lugar hasta la intervención de las autoridades.

Los familiares del joven fallecido expresaron su consternación y piden respeto por la memoria de Diego Expedito, mientras las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play