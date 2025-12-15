Cuando la violencia toca cerca: La Paz concentra casi el 40% de los feminicidios en Bolivia

Entre enero y diciembre de 2024, Bolivia registró 84 feminicidios, de los cuales 23 ocurrieron en el departamento de La Paz, representando el 27,4% del total. En el mismo período, de enero al 12 de noviembre, 76 mujeres fueron asesinadas por razones de género, y 30 de ellas en La Paz, lo que equivale al 39,5% del total nacional.

Casos recientes y alarmantes

Entre los hechos que encabezan las estadísticas está el asesinato de Melina L.F., de 32 años, en Laja, por su esposo Daniel C.H., de 27 años. Su desaparición se reportó el 17 de octubre, y su cuerpo fue hallado la primera semana de noviembre a orillas del río Katari.

Otro caso es el de Yesica P.C., de 21 años, asesinada el 29 de noviembre por su pareja Iván G.C.U., quien la asfixió en su vivienda de Chamoco Chico, La Paz, y trasladó el cuerpo hasta una comunidad del altiplano paceño.

Mujeres jóvenes, agresores jóvenes

Según la Coordinadora de la Mujer, el 53% de las víctimas tiene entre 21 y 30 años, y seis de cada diez mujeres asesinadas tienen menos de 40 años. Los feminicidas suelen ser parte del entorno cercano: parejas o exparejas, y casi la mitad estaban en condiciones de sobriedad, lo que evidencia premeditación y control sobre la víctima.

Estadísticas por departamento

Según datos de la Fiscalía General del Estado:

La Paz: 30 casos

Santa Cruz: 16

Cochabamba: 12

Potosí: 8

Oruro: 6

Tarija: 3

Chuquisaca: 1

Beni y Pando: sin casos reportados

Entre 2021 y 2024, de 368 feminicidios en Bolivia, 127 ocurrieron en La Paz, es decir, 34,5% del total, según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD).

Razones y factores estructurales

Para Ana María Kudelka, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, uno de los factores del aumento de feminicidios en La Paz es la impunidad: muchas denuncias no llegan a sentencia ejecutoriada, lo que envía una mala señal social.

Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, destaca que los feminicidios muestran patrones de machismo, control y premeditación, y advierte que la edad de víctimas y agresores está disminuyendo, con agresores entre 18 y 25 años.

Mira la programación en Red Uno Play