De denunciante a investigado: prisión preventiva para ecuatoriano por privación de libertad de un extranjero

La Justicia determinó la detención preventiva por 180 días para un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, investigado por su presunta participación en un caso de privación de libertad y secuestro de un ciudadano extranjero (colombiano), en el marco de una investigación que se originó tras la denuncia de un robo ocurrido en la avenida San Martín.

El imputado enfrenta cargos por tráfico ilícito de armas de fuego, privación de libertad y secuestro, delitos por los cuales el Ministerio Público solicitó su reclusión mientras avanzan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad y la posible participación de otros implicados.

Más temprano, en contacto con El Mañanero, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el proceso comenzó con la denuncia de un robo cometido días antes, cuando el ecuatoriano dejó su vehículo estacionado fuera de un restaurante por aproximadamente 30 minutos.

En ese lapso, un sujeto habría ingresado al motorizado y sustraído cerca de 10.000 dólares y seis relojes de alta gama.

Como parte de las pesquisas por delitos patrimoniales, efectivos de la Felcc, Felcn y Diprove lograron identificar el vehículo presuntamente utilizado en el robo. El motorizado se encontraba en posesión del ciudadano ecuatoriano y, durante su requisa, se halló un fusil AK-47 con 30 municiones de guerra, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

“El arma fue secuestrada de inmediato y esta persona fue derivada a la unidad especializada de crimen organizado. Actualmente se encuentra imputada provisionalmente por tráfico ilícito de armas de fuego”, explicó Zeballos, quien añadió que las investigaciones se ampliaron por los presuntos delitos de privación de libertad y secuestro, tanto contra el ecuatoriano como contra otros posibles implicados.

Las autoridades no descartan que el ahora imputado, quien inicialmente denunció el robo, haya pasado de víctima a investigado al presuntamente contratar a un grupo armado para ejecutar la privación de libertad de un ciudadano colombiano, interceptado en la avenida Beni por sujetos encapuchados y fuertemente armados, cuyo paradero aún se desconoce.

En las últimas horas, el Ministerio Público y la Policía Boliviana realizaron allanamientos en domicilios cercanos a la avenida Beni, donde se encontraron máquinas contadoras de dinero y cédulas de identidad extranjeras de diversas nacionalidades.

