Caso Cotapachi: citan a declarar a alcaldes de Colcapirhua y Quillacollo

Las investigaciones por los violentos enfrentamientos y las muertes registradas en el conflicto del botadero de Cotapachi continúan avanzando, con la citación y comparecencia de los alcaldes de los municipios de Colcapirhua y Quillacollo ante la Fiscalía.

Alcalde de Colcapirhua declara y pide transparencia

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, se presentó a declarar este lunes por la mañana en la Fiscalía, como parte de las investigaciones que buscan esclarecer la muerte del profesor Pablo Padilla en los conflictos de Cotapachi.

El vocero municipal, Abiam Mesa, confirmó la asistencia, asegurando la plena colaboración del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) en la investigación.

"Queremos que cada situación que ha ocurrido se pueda esclarecer de manera transparente, rápida, oportuna y eficaz. Y es así que el gobierno autónomo siempre va a estar abierto a poder asistir a cualquier situación que coadyuve en este hecho", afirmó Mesa.

Alcalde de Quillacollo guardó silencio

El alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, también fue citado a declarar como testigo.

El equipo de prensa de Red Uno intentó obtener una declaración del alcalde Cartagena sobre el avance de las investigaciones, pero el personal de comunicación señaló que la autoridad no podía atender en su despacho. La Alcaldía de Quillacollo anunció que brindará una conferencia de prensa en los siguientes días sobre lo ocurrido en el botadero.

Mientras la Fiscalía avanza con las declaraciones, el municipio de Colcapirhua decretó tres días de duelo por la muerte del arquitecto Richard Condori Rocha, quien fue brutalmente golpeado durante los conflictos en Cotapachi. El ejecutivo municipal ha colocado lazos negros y símbolos patrios a media asta, anunciando que acompañarán a la familia doliente.

Por otra parte, se confirmó que la audiencia cautelar del subteniente Castellón se llevará a cabo este miércoles. Castellón es la persona que hizo uso de su arma calibre 9 milímetros, supuestamente en defensa propia para salvar su vida y la de sus compañeros.

