La salud primero: Fesirmes levanta el paro por las riadas en Santa Cruz

El sector salud decidió suspender el paro de 48 horas programado para este lunes 15 y martes 16 de diciembre, en Santa Cruz, priorizando la vida y la atención de las familias afectadas por las riadas que golpearon a varias zonas del departamento.

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) informó que la medida de presión fue levantada ante la emergencia climática, permitiendo que el personal médico se sume de manera activa a las labores de ayuda humanitaria.

El secretario de Conflictos de Fesirmes, Evert Patiño, señaló que en este contexto se antepuso el derecho a la vida por encima del derecho laboral, decisión que permitió movilizar recursos humanos y logísticos en favor de los damnificados.

Durante el sábado y domingo, brigadas médicas se desplazaron hasta el municipio de El Torno, donde brindaron atención médica integral, además de apoyo logístico a las familias afectadas. En estas jornadas se entregaron más de 3.500 litros de agua, vituallas y alimentos no perecederos.

Más de 40 profesionales de la salud participaron en la atención, entre pediatras, médicos internistas, fisioterapeutas, médicos generales y psicólogos, ofreciendo asistencia médica y contención emocional a la población.

Asimismo, se habilitó una olla común que benefició a más de 700 personas, entre damnificados y rescatistas que trabajan en la zona.

Fesirmes informó que el centro de acopio para continuar con la ayuda solidaria está ubicado en el barrio Braniff, calle Calvimontes N° 150, donde se recibe apoyo para las familias afectadas.

