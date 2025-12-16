¡Tome sus previsiones! Se vienen lluvias intensas y hay riesgo de inundaciones en Santa Cruz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta roja por lluvias debido a las intensas precipitaciones que afectan a gran parte del departamento de Santa Cruz y que continuarán en las próximas horas, especialmente durante la noche de este lunes.

Según informó el pronosticador del clima, Luis Alpire, se prevé el ingreso de una lluvia de consideración durante la noche, acompañada de fuertes vientos del sur que alcanzarán hasta 60 km/h.

“No se registrará una baja significativa de temperaturas; sin embargo, este viento del sur se mantendrá hasta la mañana del jueves, cuando la temperatura descenderá hasta los 18 grados”, explicó.

Alpire advirtió que existe un alto riesgo de inundaciones. Esta situación podría provocar crecidas en varios ríos, principalmente en la cuenca del río Piraí, así como en los ríos Yapacaní, Ichilo, Surutú, sin descartar afectaciones en el río Grande.

Asimismo, alertó sobre posibles derrumbes en los Valles cruceños, donde las precipitaciones serán más intensas, especialmente en las zonas de Samaipata y Quirusilla, con mayor riesgo en las carreteras debido al arrastre de agua y material.

