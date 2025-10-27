VIDEO: Lluvia provoca escasez de micros y larga espera de pasajeros en Santa Cruz

Tras la intensa jornada de lluvia, se pudo observar a varios pasajeros esperando por largo tiempo para encontrar un vehículo de transporte público que los llevara a sus destinos en Santa Cruz.

Las precipitaciones no solo anegaron varias calles, sino que también afectaron la circulación de los micros. En diferentes zonas de Santa Cruz, vecinos denunciaron la poca presencia de transporte y las dificultades para movilizarse.

Uno de los puntos más afectados fue la zona de La Pampa de la Isla, donde los vecinos expresaron su molestia ante la escasez de micros.

Según los conductores, muchos optaron por no salir debido al mal estado de las vías, los encharcamientos en varios tramos y la escasez de combustibles, que agravó la situación del transporte urbano.

La misma escena se repitió en distintos barrios de la capital cruceña, donde las lluvias intensas complicaron el tránsito vehicular y afectaron directamente a los usuarios que dependen del transporte público para trasladarse.

