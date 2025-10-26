Fuertes vientos provocan caída de árboles y emergencia en Santa Cruz

Este sábado, Santa Cruz se vio afectada por fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 90 kilómetros por hora, generando diversos incidentes en la ciudad. El Departamento de Emergencia Municipal informó que atendió la caída de árboles, un incendio estructural y el rescate de un animal, y advirtió a la población sobre los riesgos que persisten.

Detalles de los incidentes

Según la responsable del Departamento de Emergencia Municipal, se registraron cinco árboles caídos:

Tres casos ya fueron atendidos. En el Distrito 3, un árbol cayó sobre un vehículo de maquinaria pesada.

Otros dos incidentes ocurrieron sobre la vía pública, en los Distritos 1 y 5.

También se reportaron caídas en el Distrito 4 y en la Doble Vía La Guardia.

Adicionalmente, se atendió un incendio estructural y se realizó el rescate de un animal afectado por los fuertes vientos.

Recomendaciones a la población

Las autoridades municipales recomiendan a la ciudadanía:

No permanecer cerca de árboles frondosos y evitar estacionar vehículos debajo de ellos.

Asegurar techos y objetos sueltos ante posibles ráfagas.

No realizar quemas al aire libre, debido al riesgo de propagación de incendios.

El Departamento de Emergencia recuerda que, en caso de incidentes, se puede comunicar al número 800-125050 para recibir asistencia inmediata.“El riesgo continúa debido a la intensidad de los vientos. Es fundamental que la población tome precauciones y evite exponerse innecesariamente”, señaló la responsable del Departamento de Emergencia Municipal.

