Rodrigo Paz anuncia viaje a Estados Unidos para reunirse con instituciones multilaterales

El presidente electo, Rodrigo Paz, confirmó que viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con instituciones multilaterales con las que su equipo ha mantenido contactos desde que se conoció que asumiría el gobierno.

“La siguiente semana tendremos un viaje a Washington, porque es ahí donde se encuentran las instancias de instituciones multilaterales de las cuales hemos tenido arduos contactos desde que el país decidió que el gobierno pase a nuestras manos”, afirmó.

Paz señaló que el viaje será una oportunidad estratégica para avanzar en los temas que su administración considera prioritarios.

“Hemos hecho trabajos previos y la siguiente semana estaremos en los Estados Unidos aprovechando la oportunidad, aunque a alguna gente no le guste”, aseguró, destacando la importancia de estas reuniones.

Durante el viaje, se espera que el presidente electo trate temas relacionados con hidrocarburos y otros asuntos económicos que afectan al país, incluyendo la situación del dólar.

“Esperamos que la próxima semana pueda tener buenas noticias en cuanto a hidrocarburos y también a la necesidad que los bolivianos tienen en cuanto al dólar”, explicó.

La autoridad también ratificó que el suministro de combustible estará garantizado durante su mandato. “Una vez que asumamos el gobierno, la gasolina y el diésel estarán garantizados. La responsabilidad plena de la situación que se vive ahora es del actual gobierno; una vez asumamos y tengamos la capacidad de firma, la responsabilidad será nuestra”, dijo.

