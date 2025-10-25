Cadex valora reunión con Rodrigo Paz y plantea agenda conjunta para reactivar exportaciones

El presidente de la Cámara Departamental de Exportadores valoró de manera positiva el reciente encuentro con autoridades del Gobierno en Santa Cruz, aunque aclaró que el sector privado no busca liderar la agenda, sino colaborar de manera conjunta.

“El mensaje fue claro: queremos trabajar con el sector privado, con el sector empresarial y productivo. Son palabras importantísimas. También hablamos de seguridad jurídica y de la liberación de exportaciones”, señaló durante una conferencia de prensa el presidente de Cadex, Oswaldo Barriga.

Barriga destacó que los mensajes recibidos fueron los esperados por el sector: garantizar la libre circulación de productos, asegurar el suministro de combustible y facilitar el acceso a dólares para todos los bolivianos. “Se ha visto predisposición, y Bolivia ya tiene que avanzar”, afirmó.

En cuanto a próximos encuentros, el dirigente adelantó que se proyectan varias reuniones más con el objetivo de establecer una agenda sectorial que permita abordar de manera específica las necesidades de cada área productiva del país. “Nos vamos satisfechos y esperamos seguir avanzando en lo que Bolivia necesita: reactivación económica, exportaciones, combustible y dólares”, expresó.

