Un estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) fue brutalmente asesinado la madrugada de este sábado dentro del campus universitario, en el kilómetro 5 de la Avenida Petrolera.

El joven, de aproximadamente 25 años, fue encontrado con el cráneo prácticamente destrozado, según los informes preliminares. Testigos señalaron que varios estudiantes estaban consumiendo bebidas alcohólicas tras una actividad académica cuando dos comenzaron a pelear; la víctima recibió un golpe mortal en la cabeza con una piedra de gran tamaño.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudió al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento legal del cadáver y llevarlo hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Hasta el momento, una persona fue aprehendida y se encuentra bajo investigación como sospechosa del crimen.

Este hecho ha generado conmoción entre estudiantes y autoridades de la UMSS, que lamentaron la pérdida y solicitaron mayor seguridad dentro del campus.

Le quitan la vida a un joven dentro de la Facultad de Agronomía de la UMSS. Foto: Red Uno

