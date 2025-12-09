Competencia de robots promueve la innovación y mejora habilidades profesionales en jóvenes

La formación universitaria en ingeniería ha evolucionado de manera significativa gracias a la incorporación de proyectos prácticos que integran tecnología, creatividad y trabajo colaborativo. Una de las instancias donde los estudiantes pueden poner a prueba sus prototipos es en competencias de robótica.

En este contexto, la planeación, programación y construcción de robots son una de las experiencias formativas más completas para los estudiantes, quienes no solo fortalecen sus conocimientos técnicos y ponen a prueba sus creaciones en competencias, sino que desarrollan habilidades esenciales para el ejercicio profesional.

La directora de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Unifranz), Noemí Moller, sostiene que esta propuesta educativa impacta directamente en el desarrollo profesional de los participantes. “Los estudiantes mejoran en su formación profesional, la enseñanza y aprendizaje bajo el modelo educativo BLX, mediante el enfoque del aprender haciendo”, explica.

El enfoque educativo se potencia a través de la modalidad de aprendizaje Blended Learning Experience (BLX), el cual promueve el aprendizaje basado en experiencias reales y la integración de distintas disciplinas.

Robots como herramienta para resolver problemas reales

La iniciativa no solo se centra en la transmisión de conocimientos teóricos, sino en la posibilidad de experimentar, explorar y resolver problemas reales mediante la construcción de prototipos robóticos. Este proceso fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de colaboración efectiva entre los equipos.

“La competencia los forma no solamente con teoría sino también con el aprender haciendo. Y como lo había mencionado, el aprender haciendo pero de una manera divertida”, subrayó la académica.

Existen numerosas competencias robóticas diseñadas específicamente para universitarios, que sirven como plataformas prácticas para aplicar conocimientos. Entre los ejemplos más destacados se encuentran:

Harvard Robotics Competition: Forma parte de cursos introductorios de ingeniería mecánica, donde los estudiantes construyen robots para resolver desafíos específicos, reforzando conceptos de diseño y programación mediante la competencia.

NASA Sample Return Robot Challenge: Involucra a universitarios en la creación de robots que recolectan muestras de forma autónoma. Equipos como el de la West Virginia University han ganado premios, destacando mejoras en autoconfianza y en la aplicación de conceptos avanzados de robótica.

Impacto educativo de las competencias robóticas

En un estudio realizado con el equipo de robótica de la King Fahd University of Petroleum and Minerals (Kfupm) descubrió que participar en competencias de robots ayuda a los estudiantes a sentirse más motivados, aumentar su confianza y participar de manera más activa en su aprendizaje.

Los estudiantes desarrollaron habilidades en resolución de problemas, trabajo en equipo y resiliencia, alcanzando logros como cuartos de final y segundo lugar en categorías de habilidades robóticas. Un entorno de aprendizaje activo y la planificación estratégica son cruciales para preparar a los estudiantes para desafíos tecnológicos.

Los propios estudiantes confirman el valor pedagógico de estas actividades. Por ejemplo, Yerko Apo Quispe, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Unifranz, participó en el concurso de Robots Sumo y compartió su experiencia destacando los desafíos y satisfacciones del trabajo realizado. Sobre el proceso de construir un robot, señaló:

“Armar un robot puede que a simple vista sea fácil o parezca sencillo, pero en realidad el proceso de armado requiere mucho trabajo, requiere de un equipo que te tenga que ayudar.”

Para Yerko, la colaboración es un elemento fundamental dentro del aprendizaje, incluso cuando los equipos no son numerosos. “A veces un equipo no puede solamente conformarse de cuatro o cinco personas, basta con que sea una quien te dé el apoyo y es muy importante poder realizar esta clase de trabajos porque se aprende realizando y haciendo”, sostiene el futuro ingeniero en sistemas.

La colaboración se convierte en un elemento fundamental dentro del aprendizaje, incluso cuando los equipos no son numerosos. El esfuerzo invertido durante semanas de diseño y pruebas culminó en un logro que su equipo celebra con orgullo. El estudiante reconoce que más allá del resultado, el proceso fue ya una victoria personal. En sus propias palabras:

“Lo más satisfactorio es haberlo ganado. Me siento muy alegre por haber realizado este robot. Yo ya me sentía ganador desde un inicio, porque ha sido un sacrificio, un trabajo duro y yo ya me siento orgulloso con mi trabajo”, enfatiza Yerko.

El joven expresó la emoción compartida por todo su grupo, reflejando la importancia del acompañamiento y la constancia. “Estamos acá felices junto con mi equipo también y junto a aquellas personas que también me han ayudado estamos felices por haber logrado este objetivo porque ha sido un sacrificio”, expresa Yerko.

La experiencia de estos estudiantes demuestra que la robótica no solo es una herramienta tecnológica, sino un puente hacia un aprendizaje integral, basado en la práctica, el pensamiento interdisciplinario y el compromiso colectivo. Este tipo de proyectos se consolida como uno de los pilares más efectivos para formar profesionales capaces de enfrentar los retos del futuro con innovación y liderazgo.

En la Universidad Franz Tamayo (Unifranz se desarrolló una actividad denominada NIINAME – SAI ANDINO, que celebró la cultura de Japón y Bolivia. La actividad incluyó la presentación y acción de los robots sumos en diferentes peleas o duelos.