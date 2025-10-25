“Tenemos miedo”: enfrentamiento entre pandilleros siembra temor en el barrio 15 de Julio de Santa Cruz

El miedo se ha apoderado del barrio 15 de Julio, ubicado sobre la avenida Oriental, luego de un nuevo enfrentamiento entre supuestas pandillas que sembraron el terror durante la noche de este viernes. Con piedras, palos, machetes e incluso cohetes (petardos), los grupos rivales se enfrentaron en plena vía pública, mientras los vecinos, atemorizados, pedían auxilio a la Policía.

“Cada vez es ese enfrentamiento que no podemos ni dormir, porque tenemos miedo por la seguridad de los niños. Tiran los petardos, no respetan a nadie”, relató una vecina.

Otro residente denunció que la violencia se repite fin de semana tras fin de semana. “Cada fin de semana es lo mismo, no se puede dormir ni vivir tranquilo aquí en el barrio. Lo que queremos es seguridad y que la Policía esté patrullando constantemente”, expresó.

Ante la denuncia de los vecinos, varias patrullas policiales llegaron al lugar y realizaron un rastrillaje en la zona para restablecer el orden. Sin embargo, los vecinos aseguran que la presencia policial es esporádica y que la inseguridad se ha vuelto parte de su rutina.

“Se han enfrentado con piedras y machetes”, insistió otro habitante del barrio, pidiendo acciones urgentes de las autoridades municipales y policiales para evitar que los hechos de violencia se repitan.

