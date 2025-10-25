TEMAS DE HOY:
Informe forense Profesor abusador Niño agredido

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Tenemos miedo”: enfrentamiento entre pandilleros siembra temor en el barrio 15 de Julio de Santa Cruz

Con piedras, palos, machetes e incluso cohetes (petardos), los grupos rivales se enfrentaron en plena vía pública, mientras los vecinos, atemorizados, pedían auxilio a la Policía.

Charles Muñoz Flores

25/10/2025 9:29

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El miedo se ha apoderado del barrio 15 de Julio, ubicado sobre la avenida Oriental, luego de un nuevo enfrentamiento entre supuestas pandillas que sembraron el terror durante la noche de este viernes. Con piedras, palos, machetes e incluso cohetes (petardos), los grupos rivales se enfrentaron en plena vía pública, mientras los vecinos, atemorizados, pedían auxilio a la Policía.

“Cada vez es ese enfrentamiento que no podemos ni dormir, porque tenemos miedo por la seguridad de los niños. Tiran los petardos, no respetan a nadie”, relató una vecina.

Otro residente denunció que la violencia se repite fin de semana tras fin de semana. “Cada fin de semana es lo mismo, no se puede dormir ni vivir tranquilo aquí en el barrio. Lo que queremos es seguridad y que la Policía esté patrullando constantemente”, expresó.

Ante la denuncia de los vecinos, varias patrullas policiales llegaron al lugar y realizaron un rastrillaje en la zona para restablecer el orden. Sin embargo, los vecinos aseguran que la presencia policial es esporádica y que la inseguridad se ha vuelto parte de su rutina.

“Se han enfrentado con piedras y machetes”, insistió otro habitante del barrio, pidiendo acciones urgentes de las autoridades municipales y policiales para evitar que los hechos de violencia se repitan.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Dragon ball

09:30

One piece

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Dragon ball

09:30

One piece

10:00

La liga - atl. madrid vs real madrid

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD