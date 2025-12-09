Gobierno posesiona nuevas autoridades en minería y metalurgia

El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, posesionó este martes a las nuevas autoridades de entidades estratégicas del sector minero y metalúrgico, en el marco de una política de modernización y fortalecimiento institucional.

Durante el acto oficial, la autoridad destacó que las designaciones buscan consolidar una gestión eficiente, transparente y productiva, alineada con los pilares del desarrollo económico nacional.

Autoridades posesionadas

Las nuevas autoridades designadas son:

Walter Luis Landívar Castedo , viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización

Pánfilo Marca Nina , viceministro de Cooperativas Mineras

José Fernando Córdova Eguivar , presidente ejecutivo interino de la Corporación Minera de Bolivia ( Comibol )

Hugo Marcelo Arzabe Vásquez , gerente general de la Empresa Metalúrgica Vinto

Jorge René Bellot La Torre, director ejecutivo del Servicio Geológico Minero (Sergeomin)

El ministro Calderón subrayó que estas instituciones cumplen un rol determinante en la regulación, fiscalización, exploración y producción de minerales y metales, por lo que el país requiere autoridades firmes, competentes y comprometidas con el servicio público.

Por su parte, las nuevas autoridades manifestaron su compromiso de trabajar con honestidad, eficiencia y responsabilidad, en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las normativas que rigen a cada entidad. Además, asumieron el desafío de impulsar el reordenamiento institucional, agilizar la gestión pública y promover inversiones responsables que fortalezcan el desarrollo del sector minero y metalúrgico.

