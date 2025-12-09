TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno posesiona nuevas autoridades en minería y metalurgia

El Ministerio de Minería posesionó a cinco autoridades para reforzar la regulación, exploración y producción minera en Bolivia.

Hans Franco

09/12/2025 17:26

Foto: Ministerio de Minería posesiona a dos viceministros y directores
La Paz

El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, posesionó este martes a las nuevas autoridades de entidades estratégicas del sector minero y metalúrgico, en el marco de una política de modernización y fortalecimiento institucional.

Durante el acto oficial, la autoridad destacó que las designaciones buscan consolidar una gestión eficiente, transparente y productiva, alineada con los pilares del desarrollo económico nacional.

Autoridades posesionadas

Las nuevas autoridades designadas son:

  • Walter Luis Landívar Castedo, viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización

  • Pánfilo Marca Nina, viceministro de Cooperativas Mineras

  • José Fernando Córdova Eguivar, presidente ejecutivo interino de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)

  • Hugo Marcelo Arzabe Vásquez, gerente general de la Empresa Metalúrgica Vinto

  • Jorge René Bellot La Torre, director ejecutivo del Servicio Geológico Minero (Sergeomin) 

 

El ministro Calderón subrayó que estas instituciones cumplen un rol determinante en la regulación, fiscalización, exploración y producción de minerales y metales, por lo que el país requiere autoridades firmes, competentes y comprometidas con el servicio público.

Por su parte, las nuevas autoridades manifestaron su compromiso de trabajar con honestidad, eficiencia y responsabilidad, en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las normativas que rigen a cada entidad. Además, asumieron el desafío de impulsar el reordenamiento institucional, agilizar la gestión pública y promover inversiones responsables que fortalezcan el desarrollo del sector minero y metalúrgico.

 

