Espinoza asegura que trabajan para que el 50/50 se implemente el 2026

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aclaró este lunes que en ningún momento afirmó que el régimen de distribución económica 50/50 recién se aplicaría en 2027. La autoridad explicó que el objetivo del Gobierno es implementar este esquema durante la gestión 2026.

Espinoza precisó que la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, elaborada por la anterior administración, no incorporó el régimen 50/50. Por ello, dijo, será necesario realizar un ajuste normativo y solicitar a la Asamblea Legislativa un plazo hasta febrero de 2026 para efectuar la modificación correspondiente.

“El objetivo es que el régimen 50/50 se aplique durante la gestión 2026, tal como fue comprometido con las Gobernaciones. No existe ninguna declaración mía que postergue el 50/50 hasta 2027. Estamos trabajando para garantizar su implementación el 2026”, sostuvo.

El ministro reafirmó su compromiso con la transparencia, la responsabilidad informativa y el trabajo conjunto con todas las gobernaciones para avanzar hacia una distribución más justa de los recursos públicos.

