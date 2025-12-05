BoA opera con 11 aviones pese a haber vendido vuelos para 13

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galvarro, informó este viernes que solo 11 aviones se encuentran operando de los 20 que forman parte de la flota de la aerolínea estatal. Señaló que se espera la incorporación de dos aeronaves adicionales a mediados y fines de diciembre, con el fin de cubrir la demanda de fin de año.

Galvarro explicó que para noviembre, la anterior administración comercializó itinerarios para 12 aeronaves, cuando en ese mes la flota operativa real era de apenas 10 aviones. Esta diferencia generó un desfase.

“Iniciamos diciembre con 10 aeronaves, en estos días hemos recuperado una aeronave entonces estamos operando con 11. El plan prevé incorporar una nueva aeronave el 15 de diciembre y otra el 23”, detalló la autoridad.

Según indicó, estas aeronaves forman parte de los 10 aviones que se encontraban parados y cuya activación se gestiona con apoyo de los Ministerios de Economía y de la Presidencia.

Afectación a los pasajeros

Debido a que BoA vendió pasajes para un itinerario basado en 13 aviones, pero hoy solo dispone de 11, Galvarro advirtió que se registra un remanente de hasta 3.000 pasajeros por día. Por ello, pidió “paciencia” a quienes ya adquirieron boletos.

“Entenderán que la brecha entre operar con 11 aeronaves y haber comercializado un itinerario de 13 nos deja ese remanente, pero estamos generando vuelos adicionales y reacomodando vuelos diurnos a nocturnos para cumplir con los pasajeros”, explicó.

La aerolínea prevé normalizar su capacidad operativa a 13 aviones durante diciembre, aunque admitió que durante los próximos días continuarán las reprogramaciones.

