¿Ya llegó a Bolivia? La ‘lista negra de las girls’ que expone a parejas y enciende las redes

La 'lista negra de las girls', es el polémico registro que causa furor en redes sociales, es el fenómeno viral que todas quieren conocer.

Red Uno de Bolivia

05/12/2025 11:27

Foto: Redes Sociales.
Mundo

La última tendencia viral en redes sociales pone a temblar a los hombres: se trata de la llamada “lista negra de las girls”, un polémico registro colaborativo donde se exponen presuntos infieles.

Dicha lista fue originada en Ecuador, y permite que cualquier usuaria agregue nombres, datos e incluso fotos de hombres señalados por engañar a sus parejas.

El archivo se volvió un verdadero fenómeno online, generando risas, advertencias y más de un debate sobre privacidad y los límites de la viralidad.

Mientras algunas celebran la iniciativa como “justicia digital”, otros critican el hecho de que la información privada se difunda sin control.

En Bolivia, varios usuarios han comenzado a preguntarse si la tendencia también llegará a territorio nacional, y la curiosidad crece a medida que la lista sigue circulando por grupos de WhatsApp y otras redes sociales.

Entre memes, alertas y advertencias, 'la lista negra de las girls' demuestra que hoy en día, ser descubierto no depende solo del corazón roto, sino también del clic equivocado.

