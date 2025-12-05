La atleta Valeria Quispe Fuentes ganó la primera medalla de oro para la delegación boliviana en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, este jueves, en la prueba de salto triple, obtenido un registro de 13.48 metros, en el estadio atlético de la Videna.



Quispe, de 28 años, salvó la participación boliviana en este evento deportivo con la conquista de la primera presea dorada, a dos días para la conclusión de estos Juegos Bolivarianos. En total, Bolivia tiene 24 medallas, la mayoría de bronce (17) y también tiene plata (seis).



La deportista, nacida en la ciudad de Tarija, quedó en el primer lugar con una marca de 13.48, mientras, Adriana Chila (Ecuador) quedó segunda con 13.33 y Silvana Segura (Perú) se ubicó en la tercera posición con 12.98.



En su carrera como atleta, esta es la segunda medalla bolivariana que obtiene Quispe, quien en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 obtuvo la presea de bronce, con 13.17, en ese momento esa fue la marca nacional.



En los siguientes años, la misma atleta se encargó de imponer nuevos récords nacionales en esta prueba hasta colocar dejar como la mejor marca los 13.50, que anotó en 2024, en el Gran Prix Sudamericano, Mario Paz, recibiendo la medalla de plata.



En cuanto al equipo Bolivia, lleva 24 medallas, una de oro, seis de plata y 17 de bronce, cerrando el medallero en la posición 11, donde Colombia quedó como el ganador inalcanzable con 119 de oro, 115 de plata y 70 de bronce. Venezuela (87, 74 y 90) y Perú (59, 57 y 89) quedaron como escoltas.

