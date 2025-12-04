TEMAS DE HOY:
IDV oficializa transferencia de los gemelos Quintero al Arsenal inglés

El Independiente del Valle anunció que los gemelos Holger y Edwin Quintero serán traspasados al Arsenal en 2027, cuando cumplan la mayoría de edad, y seguirán su formación en Ecuador hasta entonces.

EFE

04/12/2025 18:44

Los gemelos Quintero. Foto: Redes sociales.
Ecuador.

El Independiente del Valle oficializó este jueves el traspaso de los derechos deportivos de los gemelos Holger y Edwin Quintero al Arsenal inglés, al que llegarán en 2027, cuando cumplan la mayoría de edad.

"Desde el Valle de los Sueños, anunciamos con orgullo la transferencia del registro de los gemelos Holger y Edwin Quintero al Arsenal a partir de agosto 2027", publicó el Independiente del Valle en su red social X.

Anotó que al formarse en el proceso integral de IDV, "los hermanos han crecido bajo una metodología que prioriza valores, educación y desarrollo humano, además del alto rendimiento".

Por lo que los centrocampistas juveniles de las selecciones de Ecuador esperarán hasta el año 2027 para vincularse a la disciplina deportiva del Arsenal, donde milita el también ecuatoriano el defensa Piero Hincapié, también formado en el IDV.

El Independiente del Valle precisó que "los chicos seguirán su formación en casa, avanzando paso a paso, hasta convertirse en jugadores del club londinense cuando cumplan 18 años", pues "en IDV seguimos construyendo futuro: formamos personas, transformamos sueños y proyectamos talento al mundo".

En el cuadro del Valle también se formaron el centrocampista Moisés Caicedo, del Chelsea inglés, que adquirió los derechos deportivos del centrocampista juvenil Kendry Páez; el defensa Willian Pacho, del París Saint-Germain francés, entre otras figuras que con la selección se han clasificado para el Mundial de 2026. EFE

