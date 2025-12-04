“¡Si está él, hay seguridad!” Viscarra elegido el mejor arquero del fútbol peruano

El arquero boliviano Guillermo “Billy” Viscarra, de Alianza Lima, fue elegido como el mejor portero de la Liga 1 de Perú durante el mes de noviembre. Su desempeño se destacó por la regularidad, las intervenciones clave y la solidez mostrada en el arco del equipo íntimo.

En los cinco partidos evaluados, Viscarra recibió únicamente tres goles y mantuvo su portería en cero en una ocasión, demostrando su influencia en los resultados y la confianza que brinda a sus compañeros. La Liga 1 resaltó su rendimiento en redes sociales, señalando:

“¡Si está él, hay seguridad en el arco! Guillermo Viscarra de Alianza Lima es reconocido como el arquero del mes de noviembre”.

El guardameta boliviano continúa consolidándose como una pieza clave para Alianza Lima, reafirmando su liderazgo y nivel competitivo dentro del fútbol peruano.

