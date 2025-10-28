TEMAS DE HOY:
Viscarra logra clasificar con Alianza Lima a la Copa Libertadores 2026

Aunque faltan partidos por disputarse en Perú, el equipo del arquero boliviano aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Martin Suarez Vargas

28/10/2025 12:13

Guillermo Viscarra en entrenamiento del Club Alianza Lima. Foto: Internet.
El arquero boliviano Guillermo Viscarra aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores 2026 junto a Alianza Lima, luego de que el conjunto blanquiazul se volviera inalcanzable en la tabla acumulada del campeonato peruano. La propia Conmebol destacó la clasificación del club a través de sus canales oficiales.

En su primera temporada completa con Alianza Lima, Viscarra se consolidó como figura clave bajo los tres palos. Disputó 44 partidos y mantuvo su arco invicto en 16 ocasiones, demostrando una regularidad que lo posicionó entre los porteros más seguros del fútbol peruano.

Su rendimiento ha sido tan determinante que la dirigencia descartó fichar a otro guardameta para el próximo torneo, pese a los rumores que vinculaban al equipo con Pedro Gallese, actual arquero del Orlando City en la MLS.

Con esta clasificación, Alianza Lima vuelve a la máxima cita continental y Guillermo Viscarra reafirma su condición de referente boliviano en el exterior.

