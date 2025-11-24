¡Con los pies! El espectacular penal que atajó Viscarra en el fútbol peruano (Video)

El portero boliviano Guillermo ‘Billy’ Viscarra protagonizó una acción impresionante al contener un penal ejecutado por Jarlín Quinteros, jugador de la Universidad Técnica de Cajamarca. La jugada ocurrió en el último minuto del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó la pena máxima a favor del conjunto cajamarquino.

Quinteros eligió rematar al centro del arco, mientras Viscarra se lanzó hacia su palo izquierdo, pero logró extender su pie derecho para desviar el disparo. La intervención provocó una ovación de los hinchas blanquiazules, que celebraron la atajada como si fuera un gol.

Viscarra mantuvo su arco en cero y Alianza Lima terminó imponiéndose por 3-0, resultado que lo deja listo para encarar la fase de playoffs del campeonato peruano.

