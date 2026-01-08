TEMAS DE HOY:
Imágenes fuertes: jugador sale llorando tras fracturarse el brazo en pleno partido de fútbol

El delantero fue a la disputa del balón contra el arquero rival y terminó llevándose la peor parte. 

Martin Suarez Vargas

08/01/2026 18:34

Momento cuando Lucas Crepaldi sale llorando tras su dura lesión en el partido por el Campeonato Paranaense. Foto: Red O Globo.
Brasil.

El futbolista Lucas Crepaldi, de 18 años, del Coritiba del fútbol brasileño, sufrió un grave infortunio durante el encuentro ante Foz do Iguaçu por el Campeonato Paranaense 2026. El jugador chocó con el arquero rival y, al caer al césped, se fracturó el brazo izquierdo, generando gran conmoción entre los aficionados.

Corría el minuto 13 del partido cuando Crepaldi fue a disputar el balón contra el portero Diego Cardoso, de Foz do Iguaçu. Tras el impacto, cayó de manera aparatosa y sufrió la dura fractura. Minutos después, el cuerpo médico ingresó al campo para auxiliarlo y el futbolista abandonó la cancha entre lágrimas.

Crepaldi fue trasladado al Hospital do Pilar, donde se le realizarán los exámenes correspondientes para determinar la gravedad de la lesión. El juvenil, proveniente de la cantera del club, ya había disputado dos partidos con su equipo anteriormente, en encuentros donde también participaron futbolistas del primer plantel.

