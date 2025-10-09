El futbolista togolés (Togo) Samuel Asamoah, mediocampista del club Guangxi Pingguo de China, sufrió una grave lesión en la columna durante partido disputado el pasado fin de semana, tras golpear su cabeza contra una valla publicitaria luego de ser empujado por un rival del equipo Chongqing Tonglianglong mientras intentaba proteger el balón para que saliera del campo.

El impacto le provocó fracturas y una dislocación cervical, además de una compresión nerviosa que lo mantiene bajo observación médica. El club informó que Asamoah fue sometido a una cirugía en la ciudad de Nanning y que su estado actual es estable, aunque su carrera deportiva corre serio riesgo.

El rival implicado en la jugada recibió una tarjeta amarilla, sanción que generó críticas entre los aficionados que presenciaron el violento accidente.

Este episodio recordó el trágico caso del argentino Emanuel Ortega, quien perdió la vida en 2015 tras chocar su cabeza contra un muro durante un partido de la Primera C, en Buenos Aires. Ambos hechos reabren el debate sobre la seguridad en los estadios y la necesidad de proteger las zonas cercanas al campo de juego.

