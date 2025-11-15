Impactantes imágenes: Jugador de Ghana sufre terrible lesión en el duelo contra Japón

Durante el amistoso entre Ghana y Japón, Abu Francis sufrió una dura lesión que obligó a su inmediato traslado al hospital. El incidente se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando el ghanés intentó bloquear un remate de Takumi Minamino y terminó con una doble fractura de tibia y peroné.

La atención médica fue inmediata y el jugador fue retirado del campo en camilla, visiblemente afectado por el dolor. Según L’Equipe, Francis será intervenido quirúrgicamente este sábado en Japón, ya que resultaba demasiado riesgoso continuar sin atención especializada.

El suceso conmocionó a los compañeros de ambos equipos. El entrenador de Ghana, Otto Addo, destacó la actitud del futbolista japonés, quien se acercó a disculparse por el accidente.

“Agradezco mucho su gesto. Este tipo de situaciones forman parte del fútbol, aunque son lamentables”, comentó Addo en conferencia de prensa.

El Toulouse y la selección de Ghana estarán atentos a la recuperación de Abu Francis, cuyo tiempo de rehabilitación será clave para su regreso a las canchas.

