¡Tristeza refinera! Oriente quedó eliminado de la Copa Bolivia a manos de Nacional Potosí

En los playoffs de la Copa Bolivia disputado en el estadio Real Santa Cruz la tarde de este sábado, Oriente Petrolero quedó eliminado de la competencia luego de igualar 1-1 con Nacional Potosí y no pudo remontar el 1-3 sufrido en pasados días en tierra potosina.

El partido comenzó con un arranque prometedor para los locales, que se adelantaron rápidamente gracias a un gol de Gilbert Álvarez. La ventaja tempranera generó expectativas entre la afición verdolaga, que soñaba con remontar el marcador de la ida en Potosí.

Sin embargo, la reacción de Nacional no tardó en llegar. A los 52 minutos, Willan Álvarez anotó el gol que equilibró el marcador y aseguró la clasificación del equipo potosino, amparado por el reglamento que no consideraba la diferencia de goles. A partir de ese momento, Oriente Petrolero no logró encontrar la claridad necesaria para retomar el control del juego, mientras que la visita se mostró sólida y ordenada en defensa.

La segunda mitad estuvo marcada por intentos aislados de los locales, sin efectividad suficiente para cambiar la historia del encuentro. Nacional Potosí, pese a ceder la iniciativa, supo manejar los tiempos y garantizar su pase a la siguiente fase.

Con este resultado, el equipo de Potosí enfrentará a GV San José en cuartos de final, mientras que Oriente Petrolero deberá enfocarse en el torneo Todos contra Todos, donde continúa lejos de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

