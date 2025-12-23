De pasapelotas a héroe: Kevin Quiroz, el jugador que anotó el gol del título para Nacional

La consagración de Nacional Potosí en la Copa Bolivia tuvo un héroe inesperado: Kevin Quiroz, un joven de apenas 20 años cuya historia de perseverancia y sacrificio lo llevó de ser pasapelotas a anotar el gol decisivo del campeonato.

El tanto llegó a los 78 minutos del partido de vuelta frente a la escuadra paceña, cuando todo parecía que la definición se resolvería en penales. Quiroz, con un potente zapatazo, venció al arquero Carlos Lampe y puso el cuarto gol que le permitió a Nacional imponerse en el global por 4-3 sobre Bolívar, asegurando el título.

La historia detrás del gol refleja la constancia del futbolista. En años anteriores, Quiroz desempeñaba el papel de pasapelotas, siempre atento al borde de las canchas para entregar el balón en los saques laterales. Con disciplina y esfuerzo, su destino cambió y pudo convertirse en protagonista de la victoria más importante del club potosino.

Nacional Potosí ganó el partido de vuelta 4-1 en el estadio Hernando Siles, remontando la desventaja de 2-0 sufrida en Potosí, y se consagró campeón de la Copa Bolivia. El gol de Quiroz no solo selló la victoria, sino que también marcó un capítulo de superación y esperanza en el fútbol boliviano.

