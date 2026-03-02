El conflicto en Medio Oriente volvió a generar tensión luego de que Irán bombardeara Arabia Saudita, con ataques reportados en Riad, ciudad donde reside Cristiano Ronaldo. La noticia generó preocupación en el mundo del fútbol; sin embargo, el atacante se encuentra a salvo junto a su familia, ya que la zona donde vive no fue alcanzada.

Mientras se registraban los hechos, el portugués disputaba un partido con Al Nassr FC ante Al Fayha FC por la Saudi Pro League. El encuentro terminó 2-1 a favor del equipo de CR7, resultado que le permitió mantenerse como líder del campeonato doméstico.

Si bien la Asian Football Confederation confirmó la suspensión de algunos compromisos de la Champions League asiática por razones de seguridad, en Arabia Saudita la liga local continuó con normalidad durante el fin de semana.

En medio de la incertidumbre, trascendió que el entorno del ex jugador del Real Madrid CF mantiene la calma, aunque no se descarta que una escalada del conflicto pueda influir en su futuro deportivo por cuestiones familiares.

Hasta la fecha de esta publicación, Cristiano Ronaldo acumula 965 goles en su carrera profesional y está a solo 35 de alcanzar la histórica marca de los 1.000, un registro que podría conseguir este mismo año si mantiene su promedio anotador.

