¡Campeones! Nacional vale un Potosí

En la época colonial se decía que algo “vale un Potosí” para referirse a su valor incalculable, en alusión al Cerro Rico y a su inmensa riqueza mineral, especialmente la plata. Hoy, esa frase cobra un nuevo significado en el fútbol boliviano, porque Nacional Potosí se convirtió en el orgullo de todo el departamento al conquistar la Copa Bolivia ante Bolívar.

Como si se tratara de una película, el equipo potosino logró una hazaña que parecía imposible. Tras caer 0-2 en el partido de ida disputado en el estadio Víctor Agustín Ugarte, el desafío en la vuelta era mayúsculo frente al considerado mejor equipo del país. Sin embargo, se alinearon la convicción, la fe y la idea futbolística del director técnico Leonardo Eguez para transformar lo imposible en realidad.

Nacional salió decidido y encontró el primer golpe temprano: William Álvarez abrió el marcador a los 2 minutos. A los 16’, Saulo Guerra amplió la ventaja desde el punto penal, pero Bolívar respondió con el tanto de Martín Cauteruccio a los 30’, poniendo suspenso a la final.

En el segundo tiempo, nuevamente Saulo Guerra, con un potente zurdazo a los 73’, marcó el 3-1 que igualaba la serie y llevaba la definición al límite. Cuando todo indicaba que el título se resolvería en los penales, emergió la figura inesperada: Kevin Quiróz, quien pasó de pasapelotas a héroe al anotar el gol decisivo y desatar la fiesta en Potosí.

Nacional Potosí derrotó a un rival de peso pesado y levantó un título que parecía lejano. Por esa histórica remontada y por lo que representa para su gente, hoy el Rancho Guitarra vale un Potosí.

