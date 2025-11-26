TEMAS DE HOY:
Crimen en Corani Pampa Inseguridad en Cochabamba estafador

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Imágenes sensibles! Así quedó el encargado de logística de Blooming tras brutal agresión

En un repudiable hecho de violencia tras la semifinal de la Copa Bolivia en Oruro, Cristian Méndez, encargado de logística del celeste cruceño, quedó con el pómulo fracturado. 

Martin Suarez Vargas

26/11/2025 11:53

Foto: Redes sociales.

Escuchar esta nota

En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar el estado en el que quedó Méndez tras ser golpeado brutalmente durante la pelea campal que se desató al finalizar el partido en el estadio Jesús Bermúdez.

Según se conoció, mientras intentaba separar a quienes agredían a un miembro de utilería del club, Méndez fue atacado por la espalda por un asistente del entrenador Marcelo Robledo y cayó al piso, donde continuó siendo agredido.

Como consecuencia, sufrió fractura múltiple en el pómulo derecho tras recibir una patada del jugador Raúl Gómez Saca mientras estaba en el suelo. Previamente también había recibido una patada en el estómago por parte del entrenador Robledo.

Actualmente, Méndez se encuentra internado en la Clínica Cristo Rey, donde requiere operación de emergencia debido a los fuertes dolores, la inflamación completa del rostro, coágulos de sangre en el ojo derecho y sangrado nasal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD