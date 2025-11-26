¡Imágenes sensibles! Así quedó el encargado de logística de Blooming tras brutal agresión

En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar el estado en el que quedó Méndez tras ser golpeado brutalmente durante la pelea campal que se desató al finalizar el partido en el estadio Jesús Bermúdez.

Según se conoció, mientras intentaba separar a quienes agredían a un miembro de utilería del club, Méndez fue atacado por la espalda por un asistente del entrenador Marcelo Robledo y cayó al piso, donde continuó siendo agredido.

Como consecuencia, sufrió fractura múltiple en el pómulo derecho tras recibir una patada del jugador Raúl Gómez Saca mientras estaba en el suelo. Previamente también había recibido una patada en el estómago por parte del entrenador Robledo.

Actualmente, Méndez se encuentra internado en la Clínica Cristo Rey, donde requiere operación de emergencia debido a los fuertes dolores, la inflamación completa del rostro, coágulos de sangre en el ojo derecho y sangrado nasal.

