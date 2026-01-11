Luis Zubeldía, el entrenador argentino que conduce al Fluminense de Brasil, fue sometido este sábado a una angioplastia con colocación de stent y permanecerá alejado de sus funciones por un par de semanas, según informó el club carioca.

El problema de Zubeldía se dio a conocer el viernes y la institución brasileña no dio detalles de lo que le ocurrió al técnico argentino. El problema se habría detectado en un estudio de rutina.

El club había informado que el procedimiento cardiovascular estaba programado para este sábado, no dio detalles del diagnóstico y aclaró que, de precisar un tratamiento posterior, Zubeldía debería guardar reposo por un periodo de siete días. Incluso, expresaba que también existí la posibilidad de que retomara el mando de los entrenamientos inmediatamente.

Sin embargo, luego de la intervención, Fluminense no solo comunicó que Zubeldía no volverá de inmediato a dirigir el equipo, sino que el plazo de recuperación será más de esos siete días que se especulaban. "La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días", escribió el Fluminense en sus redes sociales.

De esta manera, el técnico argentino, de 44 años, no podrá encabezar los entrenamientos ni acompañar en el banco al Tricolor en su debut en el Campeonato Carioca, que será el próximo miércoles ante Madureira.

Zubeldía llegó a Fluminense en septiembre del año pasado tras su paso por el São Paulo y había encabezado los entrenamientos de la primera semana de la pretemporada 2026 con algunos de los nuevos refuerzos del club, como el lateral Guilherme Arana, recién llegado del Atlético Mineiro. Durante su trayectoria también entrenó a Lanús y Racing, en Argentina; a Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, al Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México, Independiente Medellín de Colombia y Deportivo Alavés en España.

