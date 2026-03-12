La contundente respuesta de Irán a Trump: "Nadie puede excluirnos del Mundial"

La selección de fútbol de Irán respondió con firmeza a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que ninguna autoridad puede impedir su participación en la 2026 FIFA World Cup, torneo que se disputará en United States, Mexico y Canada.

A través de un comunicado oficial, la Football Federation Islamic Republic of Iran defendió el derecho deportivo de su selección a disputar el certamen y cuestionó cualquier intento de interferencia política en el torneo organizado por la FIFA.

En el pronunciamiento, la federación recordó que el Mundial es una competencia internacional bajo la autoridad de la FIFA, por lo que ningún país anfitrión tiene la potestad de decidir qué selecciones pueden o no participar.

“Ciertamente, nadie puede excluir a la selección de Irán de la Copa del Mundo”, señaló el comunicado, en el que también se destacó el esfuerzo del equipo para lograr su clasificación a través de resultados deportivos en la fase eliminatoria.

Además, el organismo subrayó que el combinado asiático fue uno de los primeros en asegurar su presencia en el torneo tras encadenar victorias consecutivas en las clasificatorias.

En el mismo documento, la federación iraní lanzó una crítica indirecta al país anfitrión al señalar que el único que podría quedar cuestionado sería aquel que “solo ostenta el título de anfitrión, pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos”.

De esta manera, Irán dejó clara su postura frente a la polémica generada en torno al próximo Mundial, defendiendo que su presencia en el torneo responde únicamente a méritos deportivos.

