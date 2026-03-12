Bono PEPE: No pierdas tu último pago y consulta aquí los nuevos requisitos

Si planeas acudir al banco después del 22 de marzo, recuerda que el carnet de sufragio se convierte en un requisito obligatorio para efectuar el cobro.

Esta nueva disposición busca validar la participación en las elecciones subnacionales antes de autorizar el desembolso del beneficio.

El pago de los Bs. 150 está habilitado exclusivamente para los padres o tutores legales de estudiantes que percibieron el Bono Juancito Pinto en 2025. Para proceder, el titular debe presentar su Cédula de Identidad original vigente junto con una fotocopia clara del mismo documento.

La logística de cobro en las ventanillas financieras se organiza estrictamente según la fecha de nacimiento del beneficiario registrado. Este sistema de turnos es fundamental para garantizar una atención fluida y evitar aglomeraciones innecesarias en los puntos de pago.

Es vital que los beneficiarios verifiquen la fecha de caducidad de sus documentos de identidad antes de presentarse en la entidad bancaria. Aquellos que posean un carnet vencido tienen como plazo máximo el 30 de abril para regularizar su situación y acceder al monto.

El sistema informático de los bancos realizará una validación automática del historial del estudiante para confirmar la habilitación de cada familia. Este proceso asegura que el apoyo económico sea entregado únicamente a quienes cumplen con los criterios de permanencia escolar previos.

Finalmente, las autoridades reiteran que el trámite es estrictamente personal y no se permiten delegaciones a terceras personas. Cumplir con todos los requisitos documentales permitirá que las familias bolivianas completen el proceso de forma rápida y segura.

