Banco Económico festeja 35 años como aliado financiero de miles de bolivianos

El Banco Económico celebró este 11 de marzo 35 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades financieras que ha acompañado el crecimiento de miles de familias, emprendedores y empresas en Bolivia.

En un acto conmemorativo, su fundador, Ivo Kuljis, recordó los inicios de la institución y el espíritu que impulsó su creación hace más de tres décadas.

“Hace 35 años, en 1991, un grupo de amigos y empresarios compartíamos una inquietud que se transformó en una obsesión: trabajar por los emprendedores”, rememoró.

Kuljis enfatizó que el concepto de “el banco de nuestra gente” nunca fue un simple eslogan, sino un principio que guió el crecimiento de la entidad financiera.

“Ser el banco de nuestra gente no es un eslogan publicitario; fue nuestra declaración de principios y sigue siendo nuestra brújula. El éxito de una institución no se mide por cuánto crece, sino por a cuántos ayuda a crecer. Y puedo decir con el corazón en la mano que el Banco Económico ha cumplido su compromiso de ser motor del progreso para miles de hogares”, afirmó.

Por su parte, el gerente general de la entidad, Sergio Asbún, destacó que los 35 años de trayectoria representan el resultado de una historia construida con disciplina, esfuerzo y compromiso con el desarrollo del país.

“Son tres décadas y media de trabajo continuo aportando al desarrollo de Bolivia, generando empleos y oportunidades para los bolivianos. Nuestra responsabilidad es seguir mejorando el acceso a productos financieros para nuestros clientes”, señaló.

Asbún también adelantó que la institución trabaja en nuevos proyectos enfocados en la digitalización de sus servicios, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a soluciones financieras modernas.

Durante el evento, los ejecutivos también expresaron su agradecimiento a los clientes que depositaron su confianza en la institución a lo largo de los años, destacando que miles de emprendedores, empresas y proyectos productivos han podido desarrollarse gracias al acompañamiento financiero del banco.

La vicepresidenta del Grupo Kuljis Perrogón, Jessica Kuljis, destacó que el aniversario representa un motivo de orgullo para todas las personas que han sido parte del crecimiento de la entidad.

“Son 35 años de mucho esfuerzo y dedicación, construidos gracias al trabajo de muchas personas que han aportado al éxito de esta institución”, manifestó.

En la misma línea, el jefe nacional de Responsabilidad Social Empresarial del Banco Económico, Jaime Saavedra, recordó que la institución nació gracias a la visión de cuatro emprendedores: Ivo Kuljis, el ingeniero Yepes, Luis Perrogón y Hugo Paz, quienes apostaron por construir una entidad financiera enfocada en apoyar el desarrollo del país.

Como parte de la celebración, el Banco Económico recibió distinciones de diversas instituciones del sector empresarial, entre ellas la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, la Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en reconocimiento al aporte que la entidad ha realizado al fortalecimiento del sistema financiero y al desarrollo económico del país.

