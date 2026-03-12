“Hiciste el dibujito más rápido”: tensión entre Nayar y Velasco en el debate por Santa Cruz

Momentos de tensión se vivieron durante el debate entre candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, cuando Guido Nayar, de Primero Santa Cruz, y Juan Pablo Velasco, candidato por Libre, protagonizaron un cruce de palabras.

El intercambio ocurrió durante la ronda de preguntas entre postulantes, cuando Velasco consultó a Nayar si respaldaba una de sus propuestas sobre la implementación de un tren metropolitano.

“¿Estás de acuerdo con nuestra propuesta del tren metropolitano para solucionar la vida a cientos y miles de jóvenes que viven en Montero y que tardan más de una hora para llegar a la universidad?”, preguntó Velasco, en referencia a los estudiantes que asisten a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Nayar respondió sonriente y aseguró que estaba de acuerdo con la iniciativa, aunque afirmó que se trata de un proyecto que ya había presentado anteriormente.

“¿Cómo no voy a estar de acuerdo si el pasado 28 de diciembre lo presenté el tren? Y lógicamente vos tuviste una impresionante habilidad, hiciste el dibujito más rápido. Me parece fantástico, el tren de cercanía es parte de mis proyectos”, señaló.

Debate sobre quién impulsará el proyecto

Tras la respuesta, ambos candidatos continuaron intercambiando criterios sobre la propuesta y coincidieron en que el proyecto debería ser ejecutado por la próxima autoridad departamental.

“Las ideas no tienen dueño, dueño es el de la ejecución, y esperamos que el próximo gobernador haga el tren metropolitano”, manifestó Velasco.

El momento se convirtió en uno de los episodios más comentados del debate, marcado por el intercambio directo entre los candidatos y las propuestas para mejorar el transporte en el departamento.

