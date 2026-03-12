TEMAS DE HOY:
Reportan que un hombre sufrió una descarga eléctrica en un poste de luz en el Urubó

La descarga eléctrica habría provocado que quedara inmovilizado y sujeto a la estructura durante algunos momentos.

Charles Muñoz Flores

12/03/2026 15:52

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en un poste de alumbrado público en la zona del Urubó, en el departamento de Santa Cruz, según reportes preliminares.

De acuerdo con testigos, el trabajador se encontraba desarrollando labores en la parte alta del poste cuando ocurrió el incidente. La descarga eléctrica habría provocado que quedara inmovilizado y sujeto a la estructura durante algunos momentos.

Compañeros de trabajo que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato para intentar auxiliarlo, mientras se solicitaba ayuda de los servicios de emergencia.

Minutos después, personal de rescate llegó al sitio para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

Hasta el momento, se espera un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes para conocer con mayor precisión las circunstancias del hecho y el estado de salud del trabajador.

