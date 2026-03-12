Lluvias elevan nivel de ríos y mantienen la emergencia en Santa Cruz

El Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi) informó este jueves que el departamento de Santa Cruz se mantiene en emergencia debido a las persistentes lluvias que provocaron crecidas extraordinarias en varias cuencas de la región.

El director de la institución, José Antonio Rivero, señaló que uno de los casos más preocupantes se registra en el río Piraí, que presenta una crecida superior a los 3,5 metros en el sector de La Angostura, situación que incrementa el riesgo para las zonas cercanas.

La alerta también se extiende a otros afluentes importantes como el Río Grande, Surutú, Yapacaní y el Parapetí, lo que mantiene a gran parte del departamento en situación de emergencia activa.

“La situación de emergencia se mantiene a lo largo del departamento”, explicó Rivero.

Ante el riesgo de desbordes, el Searpi desplegó maquinaria pesada en distintos puntos estratégicos del norte cruceño. En la comunidad Chané se ejecutan trabajos de emergencia para evitar que el agua alcance áreas urbanas y barrios cercanos.

Finalmente, el director del Searpi pidió a la población extremar precauciones y evitar cualquier actividad en las riberas de los ríos, además de no intentar cruzarlos mientras se mantenga el incremento del caudal.

